Samsung ha recentemente implementato un aggiornamento software per il suo Galaxy Watch Active 2. Il dispositivo indossabile è stato lanciato ufficialmente più di un anno fa, ma è ancora aggiornato con nuove caratteristiche e funzioni tramite un aggiornamento software.

A partire da oggi, 10 settembre, Galaxy Watch Active 2 può ricevere nuove funzionalità su connettività, salute e comunicazione. Per i veri appassionati di salute e fitness, le prestazioni atletiche possono essere migliorate con la funzione Analisi corsa. Questo può aiutare un runner a migliorare il suo allenamento e prevenire lesioni.

Samsung Galaxy Watch Active 2, l’aggiornamento è già disponibile

La Running Analysis è una funzionalità autonoma in grado di offrire metriche più dettagliate come regolarità, rigidità, asimmetria, tempo di contatto con il suolo e oscillazione verticale. Questi dati possono aiutare un runner a migliorare le prestazioni di corsa. L’aggiornamento offre anche all’orologio la capacità di misurare il VO2. In questo modo, puoi conoscere la quantità massima di ossigeno che una persona può utilizzare durante un allenamento intenso.

Conoscere il V02 è importante perché Galaxy Watch Active 2 può dirti di più sulla tua forma fisica e capacità di prestazione. Conoscere tale capacità aiuta anche a monitorare i progressi della routine di allenamento, così come la resistenza. Per gli anziani, l’orologio ha una funzione di rilevamento delle cadute. Questo può aiutare a fornire tranquillità ai propri cari perché informa un contatto in caso di emergenza.

L’aggiornamento di Galaxy Watch Active 2 offre anche una comunicazione più semplice. Gli utenti possono utilizzare la Risposta intelligente per inviare una risposta rapida con messaggi preimpostati. La cronologia delle chat può essere visualizzata sull’orologio e sei anche libero di inviare adesivi Bitmoji e adesivi Emoji AR ai contatti.

Dal tuo Galaxy Watch Active2, puoi facilmente controllare la tua playlist sul tuo smartphone o riprodurre musica sui tuoi Galaxy Buds. Samsung ha anche aggiunto una funzione di acquisizione dello schermo in modo da poter acquisire facilmente uno screenshot dall’orologio e quindi inviarlo al telefono.