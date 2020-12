Nelle ultime ore il colosso Amazon ha ufficializzato l’acquisto dei diritti TV per trasmettere in esclusiva alcune delle partite della Champions League nel triennio 2021-2024.

Finalmente confermata la notizia dalla piattaforma, che offrirà dunque in esclusiva le 16 migliori partite del mercoledì sera di Champions League. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon Prime Video conferma l’acquisto del pacchetto Champions League

La società ha vinto il bando 2021-2024 della UEFA: oltre alle partite del massimo torneo europeo, trasmetterà in esclusiva anche la Supercoppa europea, che viene disputata dalla squadre vincitrice della Champions League e da quella che trionfa nell’Europa League. Le migliori partite del mercoledì sera vedranno sempre una squadra italiana, naturalmente la gara più attesa dal pubblico nostrano, presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali.

Ecco le parole della società in una nota: “Amazon non vede l’ora che inizi la prossima stagione della UEFA Champions League, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite del mercoledì sera dal 2021 in avanti. Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d’Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione“.

Il bando UEFA prevedeva ulteriori pacchetti: uno prevede il diritto di trasmettere le 16 migliori partite del martedì e la finale; un terzo pacchetto, invece, riguardava tutte le altre 104 gare di Champions League. Secondo precedenti indiscrezioni, il primo sarebbe stato aggiudicato da Mediaset; mentre Sky avrebbe preso il secondo. Vi ricordo che tutti gli utenti che non ne hanno mai beneficiato, possono richiedere la prova gratuita del servizio sul sito ufficiale della piattaforma.