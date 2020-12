Il CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization), è un ente tedesco che si occupa di regolare i valori e i limiti massimi delle radiazioni elettromagnetiche da smartphone e non solo. A quanto pare, il limite massimo fissato è di 2.0 W/kg, il quale è misurato su 10 grammi di tessuto. Ma come vengono effettuate queste misurazioni? Viene messo lo smartphone vicino all’orecchio del manichino del test, e vengono portati i valori al loro massimo. Dopo, viene stilata una classifica in base a queste misurazioni.

È comunque importante precisare che le misurazioni di cui parliamo riguardano lo spettro delle onde radio, ossia delle onde elettromagnetiche non ionizzanti. Infatti, a differenza dei raggi X o dei raggi UV, queste non modificano il DNA e non provocano il tumori. Inoltre, non sono stati individuati altri rischi potenziali per la salute, le misurazioni vengono però fatte per precauzione. C’è un limite di legge da rispettare, e non lo è per rischi noti, ma per un qualcosa che può essere a noi ancora ignoto.

Radiazioni smartphone: la classifica dei cellulari più pericolosi

Tra gli smartphone più radioattivi ci sono almeno 15 modelli dall’inizio di quest’anno. I dispositivi di cui vi parleremo non superano le soglie consentite nel nostro continente, ma comunque è meglio stare attenti. Si parla principalmente di due marchi cinesi, ossia Huawei e Xiaomi. Successivamente, ci sono gli iPhone e alcuni modelli OnePlus. Un plauso importante a Samsung, invece, che è uno dei brand più sensibili al problema. Scopriamo di seguito la classifica: