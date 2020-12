Radiazioni: quelle del forno a microonde non sono per niente dannose

Forse genera confusione proprio il termine “radiazione“, che è una categoria a cui anche le microonde appartengono. Un esempio di radiazione sono i raggi X, ma lo è anche la luce solare. La parola stessa evoca la radioattività delle centrali o delle armi nucleari, note per interagire con il DNA inducendo a mutazioni genetiche e provocando tumori. Tuttavia, non tutte le radiazioni interagiscono con il DNA, per far sì che questo accada, devono avere l’energia necessaria. Ciò è dato dalla capacità ionizzante delle radiazioni, la quale determina la pericolosità per il DNA.

Le radiazioni a radiofrequenza a cui appartengono le microonde sono invece a bassa energia e sono di tipo non ionizzante. Dunque, se scaldiamo i cibi, non c’è alcun rischio di ammalarsi di cancro. Sicuramente, si può contrarre un infezione o un intossicazione per via della temperatura alla quale viene portato il cibo. Questo dipende principalmente dalla carica batterica che trattiene il cibo stesso, dunque è meglio usare questo strumento solo con cibi freschi e conservati correttamente, per un tempo limitato nel frigo.