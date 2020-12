Il noto produttore Lenovo ha da poco presentato per il mercato cinese due nuovi smartphone di fascia media, ovvero i nuovi Lenovo K12 e Lenovo K12 Pro. In realtà, si tratta di due versioni re-branded degli scorsi smartphone a marchio Motorola, cioè dei Motorola Moto E7 Plus e Motorola Moto G9 Power.

Ufficiali i nuovi Lenovo K12 e Lenovo K12 Pro, ma in realtà sono due re-branded

Come già accennato, i due nuovi smartphone del noto produttore cinese approdati da poco in Cina sono in realtà delle versioni re-branded degli ultimi smartphone targati Motorola. Il nuovo Lenovo K12 dispone infatti di un display IPS LCD con un notch a goccia a forma di V con una diagonale pari a 6.5 pollici e con una risoluzione pari all’HD+. Il posteriore ospita poi una piccola zona quadrata centrale in cui sono collocate due fotocamere e un flashLED, mentre in basso è presente un sensore biometrico fisico. Il processore montato a bordo è invece il SoC Snapdragon 460 di casa Qualcomm con tagli di memoria da 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno, mentre la batteria è da 5000 mAh. Il suo prezzo di vendita è di circa 100 euro al cambio.

Il nuovo Lenovo K12 Pro, dal canto suo, dispone sul fronte di un display IPS LCD forato con una diagonale da 6.8 pollici e sempre in risoluzione HD+. Sul retro troviamo anche qui una zona quadrata ma questa volta è posizionata in alto sul lato sinistro della scocca. In questa zona sono poi collocate tre fotocamere posteriori da 64+2+2 megapixel più un piccolo flashLED e al centro della backcover troviamo anche qui un sensore biometrico. Le prestazioni sono invece affidate al processore Snapdragon 662 con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Il suo prezzo di vendita è di circa 125 euro al cambio.