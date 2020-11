La nota azienda Motorola non ha intenzione di fermarsi e dopo aver già portato tante novità sul mercato ha da poco presentato due nuovi device ad un prezzo decisamente concorrenziale. Si tratta, in particolare, dei nuovi Moto G 5G e Moto G9 Power, i quali sono proposti ad un prezzo rispettivamente di 299,99€ e 199,99€.

Ecco i nuovi device di Motorola ad un prezzo super aggressivo

Motorola ha intenzione di farsi valere soprattutto nella fascia medio-bassa del mercato. I suoi nuovi device, infatti, godono di specifiche tecniche e di un design decisamente interessanti. Ma la cosa che più farà piacere agli utenti è il prezzo di vendita che, come già accennato, è pari a 299,99€ per il Moto G 5G e 199,99€ per il Moto G9 Power. Entrambi gli smartphone godono di un design moderno con un piccolo foro sullo schermo, mentre sul posteriore entrambi hanno i sensori fotografici posizionati in una zona quadrata in alto a sinistra. Di seguito vi elenchiamo la scheda tecnica di entrambi.

Motorola Moto G 5G – scheda tecnica

Display LCD IPS da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ in 20:9

Processore Snapdragon 750 di Qualcomm

di Qualcomm Taglio di memoria: 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno espandibili

Tripla fotocamera posteriore da 48+8(grandangolare)+2 megapixel

Fotocamera anteriore da 16 megapixel

Connettività: supporto al 5G, Wi-Fi dual band ac, Bluetooth 5.1, chip NFC, GPS/A-GPS/GLONASS, porta di ricarica USB Type C, jack audio, sensore biometrico posteriore

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 20W

Sistema operativo Android 10

Dimensioni: 166,1 x 76,1 x 9,9 mm

Peso: 212 grammi

Motorola Moto G9 Power – scheda tecnica