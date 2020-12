Il redditizio titolo di Epic Games continua a regalare sorprese. Dopo i vari eroi della Marvel, questa volta tocca al possente Kratos entrare in azione. Protagonista assoluto di God of War, nel corso degli anni è divenuto uno dei personaggi più amati dai fan.

Sebbene Kratos sia da sempre esclusiva Sony, i giocatori di Fortnite potranno acquistare la sua skin su qualsiasi piattaforma giocabile, dunque anche su PC e Xbox. Soltanto nella versione per PlayStation 5, però, è possibile scaricare l’armatura dorata vista nel reboot uscito si PS4 nel 2018.

Al prezzo di 2.220 V-Buck, la valuta virtuale di Fortnite, è possibile scaricare la skin, la fidata mscotte Mimir e il Leviatano, la mitica ascia con cui Kratos ha fatto razzia dei suoi avversari nella nuova avventura ambientata nella mitologia norrena. Per celebrare l’occasione, Sony ha diffuso su Twitter uno spettacolare trailer di lancio:

“The best hunters across all realities,” you say? We might know a guy. 🪓

Kratos arrives in Fortnite with Guardian Shield Glider, Mimir Back Bling, and Leviathan Axe Pickaxe: https://t.co/cKF8pDJLDl pic.twitter.com/ZNX4H6MzEd

— PlayStation (@PlayStation) December 4, 2020