Nuove voci indicano che Fortnite avrà presto una funzionalità che cambierà il gioco. In passato, l’idea che qualcuno stesse “modificando” il battle royale era punibile con il ban. Ora, se ciò che è in lavorazione è davvero quello che ci si aspetta, Epic Games è molto più aperta. Gli utenti potrebbero ricreare il proprio campo di gioco personale come preferiscono.

Secondo il leaker di Fortnite di nome Lucas7yoshi, “Il supporto per il modding arriverà presto su Fortnite”. Il leaker ha osservato che non è sicuro di come e fino a che punto gli utenti potranno modificare il gioco. Tuttavia, la società si sta preparando ad aggiungere feature di modding al gioco più popolare in circolazione.

Fortnite: non abbiamo ancora una data ufficiale per l’update

È possibile che Epic Games implementerà una funzionalità che consentirà i contenuti creati dagli utenti per il gioco. Allo stesso tempo, tutto questo potrebbe far parte dell’ultimo sforzo di Epic Games per mantenere segreti i nuovi contenuti. La società, infatti, deve ancora esprimersi in merito. Mentre prima pubblicavano contenuti con URL facili da indovinare, ora sono andati avanti e hanno iniziato ad aggiungere elementi unici.

La tempistica degli eventi in passato suggerisce che vedremo un evento importante il 28 o 29 novembre nel pomeriggio. Abbiamo anche visto l’aggiunta del sistema di abbonamento mensile “The Crew”. È improbabile che questo sistema di generazione del codice e quel sistema di abbonamento mensile siano gli stessi. Tuttavia, non sarebbe una sorpresa scoprire che il sistema di abbonamento è collegato a qualsiasi tipo di “modding” nel prossimo futuro.