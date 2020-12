Il bollo auto, la celeberrima tassa di possesso di un mezzo di locomozione, viene annualmente versata da milioni di consumatori su tutto il territorio nazionale, ma per motivazioni economiche prettamente legate al Covid-19, ed al periodo che stiamo attraversando, alcune Regioni hanno deciso di posticiparne il pagamento.

La tassa non presenta un costo uguale per ogni consumatore, poiché dipende direttamente dalla potenza del veicolo, e da altre specifiche; il pagamento può avvenire per mezzo conto corrente, con riduzione del 15% in alcune regioni, oppure tramite il solito bollettino postale.

Per conoscere nel dettaglio le eventuali esenzioni o novità legate al bollo auto 2021, il consiglio è di controllare il sito della Regione di appartenenza, poiché si tratta di una tassa gestita interamente dalle stesse, e come tale presenta differenze di area in area.

Bollo auto: gli utenti dell’Emilia Romagna sono felici

Oggi vi parliamo di un provvedimento di Stefano Bonaccini, il presidente dell’Emilia Romagna, ormai prossimo alla firma il lunedì seguente, secondo il quale la scadenza del pagamento del bollo auto 2020 sarà prorogata da Dicembre 2020 a Marzo 2021.

In altre parole, i consumatori avranno la possibilità di versare la tassa fino al 31 marzo 2021, senza ricorrere in penali o in costi aggiuntivi per il ritardato pagamento. “Il provvedimento”, afferma l’assessore Calvano, “è stato adottato in continuità con quello presentato nella primavera dell’anno corrente. Essendo a tutti gli effetti il bollo auto di competenza regionale, la giunta ha pensato di agire sulla tassa, per limitare i danni sugli utenti che stanno già subendo ripercussioni pesanti a causa dell’emergenza in atto“.

Quanto scritto, lo sottolineiamo, è valido solo per i residenti in Emilia Romagna