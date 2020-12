Come ormai sapranno in molti la PS5 è ufficialmente sold out mentre Xbox Series X risulta comunque difficile da reperire. Sicuramente il grosso delle responsabilità di tutto ciò va attribuito alla pandemia che ha fatto crollare la produzione di entrambe le console. Tuttavia oltre al Covid 19 anche un altro fenomeno ha influito non poco sulla bassa disponibilità a cui stiamo assistendo.

Il fenomeno in questione si chiama scalping e consiste nell acquistare quante più unita di un determinato prodotto nel minor tempo possibile. Secondo i dati raccolti un singolo gruppo di scalper è riuscito ad accaparrarsi ben mille unita di Xbox Series X e oltre 3’500 unita di PS5; console che sarebbero potete finire nelle mani di uno dei tanti appassionati rimesti tristemente con la bocca asciutta.

PS5 e Xbox Series X: il fenomeno dello scalping

Dopo aver analizzato i database di alcuni dei rivenditori delle nuove console è apparso immediatamente evidente come questi gruppi si siano avvalsi dell’utilizzo di bot per aggirare le normali code formatesi al momento del lancio ufficiale delle due console. Sia PS5 che Xbox Series X sono dunque, ad oggi, introvabili o quasi; tuttavia arrivano rassicurazioni da parte delle compagnie che non hanno intenzione di perdere la finestra natalizia per cercare di piazzare quante più console possibili.

Soprattutto per Playstation infatti la sopravvivenza passa in modo imprescindibile dalla vendita della propria console che, a conti fatti non è così vitale, anche se ovviamente auspicabile, per le console prodotte dalla casa che ha sviluppato il sistema operativo Windows.