Sony ha rivelato che i giochi PlayStation Plus di dicembre 2020 sono Worms Rumble, Just Cause 4 e Rocket Arena. Annunciati dal PlayStation.Blog, tutti questi giochi faranno parte di PlayStation Plus dal 1° dicembre al 4 gennaio e sono giocabili sia su PS4 che su PS5.

Worms Rumble è l’ultima entrata nella lunga serie che offre “intensi combattimenti multipiattaforma a 32 giocatori in tempo reale e basati sull’arena”. Con le modalità di gioco Deathmatch e Battle Royale, eventi stagionali, sfide quotidiane e collaborazioni con la community, c’è qualcosa per tutti i videogiocatori.

PlayStation Plus: i giochi di Dicembre 2020 disponibili a breve

Just Cause 4 ti mette nei panni di Rico Rodriguez in Sud America. 1.024 chilometri quadrati di un parco giochi esotico aspettano solo di essere esplorati con una tuta alare, un rampino e altro ancora. Rispetto a Just Cause 3 i miglioramenti sono diffusi in tutto l’ambiente open world.

Rocket Arena è uno sparatutto competitivo 3 contro 3 che potrebbe ricordarti Overwatch, grazie alla sua brillante tavolozza di colori, al gameplay divertente e all’incredibile elenco di eroi tra cui scegliere, ognuno con la propria abilità speciale. Rocket Arena offre una serie di oggetti di gioco come Speed ​​Boost e Rocket Magnet per rendere più eccitante ogni schermaglia.

Il gioco è stato rilasciato a luglio di quest’anno, quindi i giocatori e gli streamer potrebbero voler dare un’occhiata al titolo per prendersi una pausa dai soliti titoli competitivi come Fortnite e PUBG. Infine, c’è ancora tempo per rivendicare i giochi PlayStation Plus di novembre 2020, che includono Bugsnax, Middle-earth: Shadow of War e Hollow Knight: Voidheart Edition.