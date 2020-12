La nuova famiglia Galaxy S21 debutterà ufficialmente a metà gennaio. Però le fughe di notizie sono sempre dietro l’angolo e per questo possiamo mostrarvi in anteprima il nuovo top di gamma Samsung.

Nell’immagine in apertura è possibile ammirare il nuovo Samsung Galaxy S21 Plus. Le immagini sono state postate dal leaker xleaks7 e dal produttore di cover pigtou. I render provano ad immaginare il design finale dello smartphone e sono in altissima qualità.

La base di partenza per disegnare questo render sono i CAD in 3D ufficiali che sono emersi in questi giorni. Si tratta dei disegni tecnici realizzati da Samsung per le dimensioni ufficiali e la suddivisone delle superfici, quindi sono estremamente attendibili.

Here it is! The complete look of #Samsung #GalaxyS21Plus / #GalaxyS30Plus based on leaked CAD drawings. + 4k video + dimensions

Thanks to my partners at @pigtou_

– https://t.co/VsrrPfIYbg

Follow for more content!#android pic.twitter.com/JwvsjDUxxC

— xleaks7 (David Kowalski) (@xleaks7) December 1, 2020