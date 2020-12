Snapdragon 888 5G, è ufficiale il nuovo SoC top di gamma di Qualcomm

In queste ore si sta tenendo l’evento organizzato da Qualcomm e denominato Snapdragon Tech Summit Digital. La conferenza è appena al suo primo giorno e il chipmaker americano ha già ufficializzato la notizia più attesa di tutte.

Qualcomm infatti ha presentato il nuovo microprocessore Snapdragon 888 5G, l’ultima evoluzione della piattaforma SoC pensata per mobile. Questo processore guarda esclusivamente alla fascia premium del mercato e infatti sarà utilizzato da tutti i principali top di gamma del prossimo anno.

La novità più evidente è certamente nel nome. Già in mattinata erano trapelate le prime indiscrezioni a riguardo ad un possibile cambiamento e i rumor si sono rivelati esatti. Qualcomm ha scelto il nome ufficiale Snapdragon 888 5G invece di Snapdragon 875. La motivazioni dietro questo cambiamento non sono chiare, ma a parlare saranno le prestazioni.

Qualcomm guarda al futuro con il nuovo SoC Snapdragon 888 5G

Qualcomm non è scesa nei dettagli delle specifiche tecniche ma il Presidente Cristiano Amon, che ha aperto la conferenza, ha sottolineato che il SoC è pronto per il futuro. Il microprocessore è ottimizzato per supportare tutte le principali feature degli smartphone moderni come Always On, connettività 5G, Extended Reality (XR), Cloud e Intelligenza Artificiale.