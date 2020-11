In vista del Black Friday, in questo periodo diverse aziende di e-commerce hanno deciso di anticipare già alcuni sconti, anche l’operatore WINDTRE ha deciso di pubblicizzare le sue attuali promo online di rete fissa della gamma Super Fibra con una grafica che richiama proprio l’anticipo del Black Friday.

Le offerte WINDTRE in vista del black friday

La promo sull’offerta di rete fissa WINDTRE Super Fibra disponibile online (ecco il link diretto) prevede sempre internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC (rete Fastweb o rete TIM) o Fibra FTTH (rete Open Fiber, anche in aree bianche, o Fastweb) fino a 1000 Mbps, chiamate illimitate, modem in vendita abbinata a 5,99 euro al mese per 48 mesi (già inclusi nel costo finale) e Giga illimitati su un massimo di 3 SIM WINDTRE.

Il costo mensile della promo online rimane differenziato in base alla tecnologia di rete impiegata: in Fibra FTTH, FTTC e ADSL 20 Mega costa 28,98 euro al mese (22,99 euro più 5,99 euro per 48 mesi) mentre in ADSL fino a 7 Mega, INTERNET7, il costo è di 33,98 euro al mese.

Come detto, WINDTRE Super Fibra con l’attuale promo online con chiamate illimitate è sottoscrivibile anche nei piccoli comuni delle cosiddette aree bianche, con velocità fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload.

Con la promo online per le aree bianche si otterranno quindi le chiamate illimitate incluse ad un prezzo promozionale di 29,98 euro al mese (23,99 euro più 5,99 euro per 48 mesi), lo stesso che normalmente si otterrebbe solo in caso di convergenza fisso mobile. Inoltre è sempre presente in questo caso il contributo per il primo allaccio di 99 euro, rateizzabile a 3,99 euro al mese per 24 mesi.

Sul sito dell’operatore è presente anche la variante Top Wi-Fi a 2 euro in più al mese, valida sia per Aree Bianche che per tutte le tecnologie, con gli attuali sconti della promo online con chiamate illimitate incluse, ma in questo caso è attivabile solo tramite call center e non direttamente online.

Inoltre, fino al 22 novembre 2020, è ancora disponibile la promozione lanciata lo scorso 24 agosto 2020 e che offre 12 mesi gratis di Amazon Prime con tutte le nuove attivazioni di offerte di rete fissa WINDTRE (esclusa l’offerta solo telefono Voce Più), comprese le migrazioni in fibra verso le attuali offerte e le nuove attivazioni nelle aree bianche. Sono invece esclusi i cambi piano e gli upgrade tecnologici.

Per poter ottenere i 12 mesi in omaggio di Amazon Prime con la rete fissa WINDTRE sarà necessario fornire la propria mail: al momento dell’attivazione dell’offerta, infatti, il cliente riceverà una mail con tutte le indicazioni per ottenere il codice che darà diritto a 12 mesi gratis di Amazon Prime.

Il codice promozionale potrà comunque essere richiesto entro il 31 dicembre 2020 ed è valido sia per i nuovi clienti che per i già iscritti ad Amazon Prime: in quest’ultimo caso l’iscrizione già in essere verrà estesa di un anno.