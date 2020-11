Le operazioni commerciali di WindTre allo stato attuale sono tra le migliori sul mercato nazionale. Il provider arancione ha ben chiara la sua strategia per contrastare le compagnie telefoniche rivali. In particolare modo, le iniziative messe a disposizione da WindTre per il grande pubblico sono volte ad una concorrenza diretta con TIM e con Iliad.

WindTre, la migliore promozione che prevede chiamate senza limiti e 70 Giga

Tra le principali ricaricabili di WindTre vi è senza dubbio la tariffa Go 70 Fire+. Il costo di questa particolare ricaricabile è di 6,99 euro ogni trenta giorni. Per le soglie di consumo, invece, gli utenti potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la presenza di 70 Giga per la navigazione internet. Oltre al costo per il rinnovo mensile, gli abbonati di WindTre dovranno aggiungere un costo speciale una tantum di 10 euro per l’attivazione della SIM.

La proposta di Wind Go 70 Fire+ è da intendere in edizione limitata. La promozione, per questa ragione, sarà disponibile solo in alcune città sul territorio nazionale, con presenza omogenea da nord a sud.

Condizione fondamentale per l’attivazione di WindTre Go 70 Fire+ è la richiesta di portabilità del proprio numero. Gli utenti dovranno effettuare quindi il cambio di rete da TIM, Iliad o da altri operatori virtuali caratterizzati da prezzi low cost.

E’ bene ricordare che WindTre Go 70 Fire+ deve essere richiesta esclusivamente in un negozio ufficiale del provider sul suolo nazionale. Allo stato attuale, la tariffa non è disponibile per l’attivazione sul sito ufficiale.