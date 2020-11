Vodafone vuole garantire al pubblico dei nuovi clienti, ed anche a tutti gli ex utenti ora con altro operatori, delle iniziative sempre valide sia per le soglie di consumo sia per i prezzi. L’operatore inglese già nelle precedenti settimane ha messo a disposizione degli utenti tariffe molto valide. In questi giorni di Novembre, però, le occasioni sono ancora maggiori.

Vodafone, l’offerta contro Iliad con 100 Giga da attivare anche online

Il gestore ha modificato in parte la sua strategia commerciale. Le principali ricaricabili operator attack sono rimaste a disposizione del pubblico. La vera novità però sta nel fatto che alcune di queste iniziative ora sono disponibili anche online, attraverso il sito ufficiale di Vodafone.

Una delle principali offerte da attivare online è ora la Special 100 Giga. I clienti che attiveranno una nuova SIM si possono assicurare questa ricaricabile che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi con SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica. Come indicato dal bundle, per quanto concerne la rete mobile per internet, Vodafone mette a disposizione ben 100 Giga.

Il prezzo di questa particolare ricaricabile è di 9,99 euro con rinnovo previsto ogni trenta giorni. Non sono previsti costi di attivazione ed anche l’invio della SIM al proprio domicilio sarà del tutto a costo zero. Attenzione però ad una particolare condizione. Questa promozione è disponibile per gli utenti che effettuano la portabilità del proprio numero da Iliad o da altro operatore virtuale. L’iniziativa sarà attiva sul sito internet ovviamente per un arco di tempo limitato.