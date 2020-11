Carrefour è assurda, in pochissimi giorni è riuscita a lanciare una campagna promozionale decisamente in grado di soddisfare le richieste dei consumatori nazionali, a suon di offerte e di sconti molto interessanti

Il volantino reso disponibile nel periodo corrente, come potete immaginare dalle esperienze passate, risulta essere disponibile in esclusiva presso i punti vendita di proprietà dell’azienda, e non direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso. L’interessato all’acquisto può recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, godendo nel contempo di un prodotto dalla buonissima qualità generale, e soprattutto disponibile con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Carrefour: tantissime offerte per ogni utente

La fascia di prezzo su cui Carrefour ha voluto maggiormente contare rientra entro i 500 euro, infatti il top di gamma incluso all’interno del volantino è “solamente” l’Apple iPhone SE 2020. Questi, a conti fatti, rappresenta l’entry level verso l’ecosistema dell’azienda di Cupertino, il suo prezzo attuale d’acquisto corrisponde esattamente a 429 euro.

Coloro che invece vorranno acquistare uno smartphone Android, potranno avvicinarsi a due modelli Xiaomi, più precisamente individuati negli Xiaomi Redmi Note 8T, un terminale del 2019 lanciato a poco più di 200 euro, ma oggi disponibile a 139 euro, e lo Xiaomi Redmi 8A, ancora più economico del precedente.

Quanto scritto nel nostro articolo rappresenta solamente un esempio di ciò che effettivamente vi aspetta in ogni punto vendita Carrefour, proprio per questo motivo raccomandiamo di aprire il prima possibile le pagine elencate nell’articolo.