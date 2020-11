MediaWorld appare essere quasi inarrestabile, in uno dei due mesi più importanti di tutto l’anno (novembre e dicembre), l’azienda ha sfornato offerte assurde e perfettamente in grado di convincere i consumatori all’acquisto.

Il Black November è un volantino molto allettante che risulta essere disponibile sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Le spedizioni, per gli acquisti effettuati dal divano di casa, sono gratuite solamente per gli utenti che acquisteranno un elettrodomestico il cui prezzo supera i 399 euro, in caso contrario verrà richiesto il versamento di una piccolissima quota (in genere corrispondente a 5 euro). In parallelo segnaliamo anche la presenza del quotatissimo Tasso Zero, ovvero la rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico direttamente dal conto corrente aziendale, previo superamento dei 199 euro di spesa effettiva.

MediaWorld: grandi sconti per tutti gli utenti

L’attenzione di MediaWorld pare essersi focalizzata sulla fascia media dei dispositivi con sistema operativo Android, e più precisamente su alcuni modelli Apple.

Coloro che vorranno entrare a piè pari nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, potranno farlo passando per un “entry-level” del calibro dell’iPhone SE 2020, in vendita a 469 euro, oppure buttandosi direttamente tra le braccia dell’ex-top di gamma del 2019, quale è l’Apple iPhone 11, disponibile a 699 euro.

In caso contrario, per quanto riguarda i modelli Android, raccomandiamo caldamente l’acquisto dell’ottimo Xiaomi Mi 10 Lite, in versione 5G, al prezzo finale di soli 329 euro.

Le offerte non finiscono mai di stupire, sono davvero tantissime e comprendono giustamente anche altre categorie merceologiche, per questo motivo dovete assolutamente aprire subito le pagine sul sito ufficiale MediaWorld.