In queste ore Huawei ha presentato in Cina la nuova famiglia Nova 8 SE. Il produttore ha scelto di lanciare due device distinti contraddistinti dallo stesso nome e molte feature in comune. Tuttavia, c’è anche una caratteristica importante che li contraddistingue.

Partiamo con l’analizzare i punti in comune tra i device. I possibile considerare la famiglia Huawei Nova 8 SE come il successore diretto di Nova 7 SE lanciato ad aprile. Rispetto ai pannelli LCD usati nella precedente generazione, i nuovi device possono contare su un pannello OLED dotato di notch a goccia.

In particolare, il display ha una diagonale da 6.53 pollici e una risoluzione FullHD+. All’interno del pannello è integrato anche il lettore di impronte digitale. Il notch ospita una fotocamera anteriore da 16 megapixel.

Huawei presenta ufficialmente la nuova famiglia Nova 8 SE

Restando in ambito fotografico, la fotocamera posteriore è caratterizzata da quattro ottiche montante su un supporto quadrato. Il sensore principale è da 64 megapixel affiancato da una lente ultrawide da 8 MP. A supporto di queste ottiche troviamo anche un’ottica da 2 MP per le macro e un sensore di profondità sempre da 2 MP.

La differenza tra i due modelli è tutta nel SoC. La Standard Edition di Huawei Nova 8 SE ospita il System on Chip Dimensity 720. Questa scelta permette di supportare le reti 5G e offre anche la connettività dual SIM con il 4G sulla seconda scheda. Per quanto riguarda la versione High Edition del device, il SoC in questo caso è il Dimensity 800U. Il device è dual SIM e la rete 5G è supportata su entrambe le schede.

Entrambi i modelli possono vantare 8GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna. La batteria è da 3800mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W. Il sistema operativo è la EMUI 10.1 basata su Android 10. Il prezzo di lancio in Cina è di circa 390 dollari per Nova 8 SE mentre sale a 400 dollari per la versione dotata di SoC Dimensity 800U.