In queste ore, i ragazzi di XDA Developers hanno svolto una approfondita analisi sul codice della MIUI 12, l’interfaccia utente proprietaria di Xiaomi. Ne è emerso che il produttore cinese sta lavorando ad un device dal nome in codice “Cetus“.

In particolare, continuando a scavare tra i file di sistema, sono emersi maggiori dettagli su questo misterioso device. Xiaomi ha infatti scelto il nome “Cetus” per riferirsi al nuovo smartphone pieghevole su cui sta lavorando.

La conferma arriva da una stringa di codice riferita esattamente ai device foldable. Inoltre ci sono altri riferimenti più o meno diretti allo status di device pieghevole che danno ulteriori conferme.

Purtroppo però, i dettagli sul nuovo smartphone di Xiaomi sono estremamente limitati. Stando ai primi rumor trapelati, le uniche informazioni emerse permettono di delineare solo vagamente tre elementi principali del device.

China Star will start panel production for a Xiaomi 8" out-folding foldable by the end of the year. We published that in our Weekly Review last week. The Xiaomi device should launch next spring.