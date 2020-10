Inviare messaggi anonimi è da sempre una prerogativa di molti. Nonostante Whatsapp, Telegram e tutte le principali chat di messaggistica non permettano di oscurare il proprio numero ed il proprio nome, sono ancora in molti gli utenti alla ricerca una soluzione articolata per inviare dei messaggi totalmente anonimi. Fortunatamente, però, non bisogna ricercare soluzioni complesse poiché, in Italia, gli stessi operatori telefonici Tim, Wind e Vodafone permettono di inoltrare facilmente dei messaggi completamente segreti. Scopriamo di seguito come fare.

Messaggi Anonimi: ecco un semplice trucco inviarli con TIM, Wind e Vodafone

Messaggi Anonimi con TIM

Da anni, ormai, TIM mette a disposizione dei propri clienti un servizio dedicato per inoltrare degli SMS completamente segreti. Il servizio, purtroppo, non è gratuito ma prevede un piccolo costo di soli 30 centesimi per messaggio. Per inviare quindi messaggi anonimi con TIM, basterà inserire il seguente codice nella casella di testo:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Dopo aver compilato il messaggio, però, bisognerà inoltrare quest’ultimo al numero 44933 e non direttamente al destinatario.

Messaggi segreti con Wind

Anche Wind mette a disposizione un servizio dedicato per inoltrare messaggi anonimi. Ecco di seguito il codice da inserire all’interno del testo:

*k_k#s_testo

L’operatore arancione, inoltre, permette ai propri utenti di camuffare il mittente del messaggio, inserendo quindi un nickname attraverso il seguente codice:

k_k#nickname_testo

Ogni SMS anonimo inviato prevede un piccolo costo di 15 centesimi.

Messaggi segreti con Vodafone

Terminiamo infine con Vodafone. L’operatore rosso, proprio come TIM, permette ai propri utenti di inoltrare messaggi completamente anonimi al costo di soli 50 centesimi. Ecco di seguito il codice da inserire:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Terminato il messaggio è importante inviare quest’ultimo al 4895894 che si occuperà di inoltrare l’SMS al destinatario in forma del tutto segreta.