TIM vuole essere un operatore sempre all’avanguardia nel nostro paese. Il provider, anche nelle precedenti settimane, ha dimostrato impegno costante non soltanto nel classico settore della telefonia (sia fissa che mobile), ma anche nel settore dell’intrattenimento tv. Una dimostrazione del legame che unisce TIM ai contenuti televisivi è data dalla nuova promozione, Mondo Netflix.

TIM, le serie tv di Netflix: costi di vantaggio e tanti contenuti inclusi

L’offerta Mondo Netflix è disponibile per tutti coloro che scelgono di attivare la piattaforma TIMvision. Gli abbonati, in unione alla piattaforma TIMvision, potranno anche attivare un account Netflix con costi di estremo vantaggio.

TIM ha previsto un costo mensile per la promozione Mondo Netflix pari a 12,99 euro. Il pacchetto della promozione è molto semplice. Gli utenti avranno accesso illimitato a tutte le serie tv ed il film di Netflix, in un catalogo che comprende oltre mille titoli tra produzioni nazionali ed internazionali. Inoltre, come logico, anche l’accesso ai contenuti di TIMvision sarà totale.

Con la promozione Mondo Netflix vi sarà anche un ulteriore vantaggio. In base alle attuali disposizioni, TIM aggiunge al pacchetto anche il piccolo dispositivo TIMvision Box, a costo zero ed in comodato d’uso.

L’offerta del gestore con Netflix si unisce ad un’ulteriore promozione sempre legata ai contenuti televisivi. TIM guarda anche gli appassionati di Sport con un’iniziativa che garantisce grandi esclusive come Serie A, Champions League, Formula 1 e tanto altro. Al prezzo di 29,99 euro, i clienti di TIM potranno quindi accedere agli eventi di Sky (via NOW TV) e di DAZN.