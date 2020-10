L’operatore Tim Italia, nonostante non sia passato molto tempo dall’ultimo update della propria applicazione, ha appena lanciato un nuovo aggiornamento per MyTim per i dispositivi Android introducendo anche la funzionalità “Porta un Amico” legata alla nuova iniziativa.

Come anticipato precedentemente, l’iniziativa in questione permette ai già clienti di rete fissa TIM di ricevere sconti in fattura invitando amici e parenti a sottoscrivere a loro volta un’offerta fissa per la casa con TIM, che riserva loro premi dedicati.

Tim ha aggiornato nuovamente la propria applicazione MyTim

Nel dettaglio, fino al 31 Dicembre 2020 tramite un codice promozionale, i già clienti titolari di un contratto residenziale di linea fissa TIM potranno invitare conoscenti e amici ad attivare una nuova utenza di rete fissa, anche con migrazione, per ricevere un bonus nella propria fattura di 5 euro al mese per ogni nuova attivazione per la durata di 12 mensilità.

Ogni cliente può portare un massimo di 3 nuove utenze e dunque lo sconto massimo accumulabile in fattura può essere di 15 euro mensili per la durata di 12 mesi. Per i nuovi clienti invitati, invece, si potrà scegliere tra 6 mesi di Disney+ con TimVision Plus e un Google Nest Mini. Per l’erogazione del premio scelto occorrerà attivare un’offerta TIM Super o TIM Super WiFi in Fibra FTTH o in FTTC includendo il codice ricevuto via mail.

Adesso, l’App MyTIM per dispositivi Android si è aggiornata aggiungendo proprio la funzionalità Porta un Amico, nella sua versione 5.6.4 del Google Play Store. Proprio il 14 Ottobre 2020, era stato invece introdotto, sempre per dispositivi Android, il quick tour ed erano stati corretti alcuni bug. Non vi resta che andare a scoprire con i vostri occhi tutti i nuovi dettagli!.