La promozione WindTre disponibile nel periodo corrente è la Go 100 Fire+ Easy Pay Limited Edition, una soluzione che offre la possibilità di accedere ad addirittura a 100 giga di traffico dati al mese, spendendo veramente pochissimo.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso la promozione risulta essere disponibile solamente per gli utenti che, al giorno d’oggi, si ritrovano in condizione d’uscita da un determinato operatore, che sia Iliad o un MVNO, residenti però in specifiche province italiane.

Il costo iniziale, con annessa portabilità obbligatoria, è di soli 10 euro; in aggiunta va ricordato che è una promozione che prevede la modalità Easy Pay, ovvero il pagamento del canone dovrà necessariamente avvenire tramite conto corrente bancario o carta di credito, senza però richiedere alcun vincolo contrattuale in cambio.

WindTre: quali sono i contenuti

I contenuti della promozione di WindTre sono assolutamente invidiabili, infatti l’utente potrà accedere a 100 giga di internet alla massima velocità di navigazione, in aggiunta a 200 SMS da poter inviare ad ogni numero, con anche illimitati minuti per telefonare a chi si vuole.

Il prezzo fisso rappresenta sicuramente un punto saldo della promozione, poiché comunque il cliente potrà pagare soli 6,99 euro al mese, però tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile. La richiesta di attivazione, alle condizioni elencate in precedenza, dovrà necessariamente essere presentata nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

La portabilità, come sempre accade per soluzioni di questo tipo, è da ritenersi obbligatoria, in parallelo al pagamento dei 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.