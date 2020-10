A più di due anni di distanza dal suo lancio in Italia, Iliad occupa oramai una posizione di primo ordine nel mercato della telefonia italiana. Il provider francese è leader indiscusso per quanto concerne le promozioni low cost. Negli ultimi giorni, tanti clienti a tal proposito hanno scelto la convenienza di un’offerta come Flash 100.

Iliad, niente app: per ora gli utenti Android dovranno rinunciare al servizio

Le tariffe con ampie soglie di consumi e con prezzi da ribasso sono sicuramente l’elemento maggiormente attrattivo per l’operatore transalpino. Ciò che ancora lascia qualche perplessità sono invece i servizi. Rispetto agli altri operatori – TIM, Vodafone e WindTre – Iliad ha ancora un gap da colmare.

Per dare un semplice esempio, basta sottolineare come Iliad ancora oggi non si sia dotato di un’app ufficiale. Gli utenti con smartphone Android o con iPhone non possono scaricare dai relativi marketplace il software originale del provider.

In uno schema che per alcuni utenti è oramai superato, la gestione del profilo in casa Iliad è legata al sito web ed alla relativa area riservata. Molti clienti si attendevano novità importanti per il rilascio di un’app in questi mesi. Purtroppo c’è da ribadire ancora una volta come il lavoro per un’app non sia allo stato attuale all’ordine del giorno per gli sviluppatori. Nessuna sorpresa, quindi, nemmeno per il futuro prossimo.

Ricordiamo, infine, che per gli utenti con smartphone Android anche le app parallele su Google Play Store non sono più disponibili. Nemmeno Area Personale, la piattaforma più popolare, può essere scaricata.