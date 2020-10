CoopVoce e ChiamaTutti: la nuova promo della linea ha 40GB in 4G

CoopVoce si dimostra una delle aziende più attive in ambito di telefonia mobile, soprattutto da qualche anno a questa parte. Stiamo parlando infatti di un gestore mobile che all’interno del mondo dei virtuali sta dando un grande apporto a coloro che vogliono cambiare gestore. Tutti infatti sono affascinati dalle promozioni del provider che già da qualche tempo sembrerebbe aver aumentato i contenuti a sua disposizione.

Prima CoopVoce era additato costantemente come il provider con uno scarso rapporto tra contenuti e prezzo. Se quest’ultimo risultava sempre congruo e conveniente, proprio i contenuti non erano all’altezza della concorrenza. La strategia è finalmente cambiata, con le offerte della linea ChiamaTutti che ogni giorno dimostrano di poter fornire ottime soluzioni. Ha dimostrato ancora una volta è l’ultima arrivata in casa Coop.

CoopVoce lancia ufficialmente la nuova ChiamaTutti TOP 40 con tutto incluso nel prezzo a soli 9,50 euro al mese

CoopVoce ha scelto di far vedere ancora una volta tutta la sua qualità lanciando una delle migliori offerte del panorama mobile attuale. Questa permette a tutti gli utenti di avere le migliori caratteristiche a disposizione direttamente sul proprio smartphone, e per un prezzo bassissimo. Stiamo parlando dell’arrivo della nuovissima ChiamaTutti TOP 40, promo che al suo interno offre i contenuti migliori.

Le persone che decidono di sottoscriverla possono basarsi su minuti senza limiti verso tutti i gestori ogni mese, 1000 SMS verso tutti e 40 giga di traffico dati in 4G.il prezzo dell’offerta corrisponde attualmente a 9,50 € mensili che non cambiano mai nel tempo. La promo è anche per i già clienti.