CoopVoce lancia la ChiamaTutti da 40 giga in 4G a soli 9,50 euro

Un gestore come CoopVoce al momento non potrebbe che raccogliere consensi in giro tra gli utenti. Sono infatti moltissime le persone che si sono ricreduti e, scavando tra i vari provider disponibili per un cambio gestore, hanno scelto di optare per le soluzioni del marchio Coop.

Se inizialmente tutto risultava estremamente diverso visto che le promozioni di questo provider erano abbastanza scarne di contenuti, ora il percorso sembra essere inverso. Gli utenti sono alla ricerca di una delle offerte di CoopVoce proprio perché possono trovarci contenuti a volontà e prezzi estremamente convenienti. Era questo il solo metodo per sovvertire un destino ormai segnato, il quale vedeva il baratro ormai vicino. In questo momento sul sito ufficiale è disponibile la nuova offerta che permette di avere il massimo registrato e per pochi euro mensili.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti TOP 40, al suo interno ecco tutti i contenuti

Ancora una volta CoopVoce ha stupito il pubblico con il lancio di una nuova promozione che ormai dura dallo scorso mese di settembre. Si tratta della ChiamaTutti TOP 40, soluzione molto gettonata ultimamente grazie ai suoi contenuti ma soprattutto per via del prezzo che non cambia mai nel tempo. Parliamo infatti di un’offerta mobile che mette le persone in condizione di avere qualsiasi cosa, soprattutto per quanto riguarda i giga.

La promo permette infatti di ottenere ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti e 40 giga di traffico dati in 4G. Il tutto per un prezzo di soli 9,50 € al mese e per sempre.