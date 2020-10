Carrefour prova a proporre una campagna promozionale decisamente in grado di differenziarsi da quanto visto in passato, parliamo appunto di una soluzione che prevede la consegna di buoni sconto gratis su ogni acquisto effettuato.

La validità è fissata per tutta la prima decade del mese di Ottobre 2020, in esclusiva presso i punti vendita aziendali. Gli utenti non potranno completare gli stessi acquisti sul sito ufficiale o altrove in Italia; è presente anche la possibilità di optare per il finanziamento a Tasso Zero, previo superamento di un determinato livello di spesa.

Carrefour: gli sconti non hanno rivali al momento

Il volantino Carrefour poggia le basi sul cosiddetto Spendi e Riprendi, in parole povere offre la possibilità di ricevere un buono sconto, del valore prestabilito, da spendere in un successivo acquisto (non può essere applicato sullo stesso scontrino) anche per beni di prima necessità. Il coupon è legato al prodotto, ed è cumulabile, ciò sta a significare che se l’utente sceglierà più modelli coinvolti, riceverà un buono il cui valore sarà la somma dei singoli.

Il terminale da acquistare subito è sicuramente l’Apple iPhone 11, la versione da 64GB di memoria interna e sbrandizzata, ha un prezzo di soli 799 euro. A questo vanno aggiunti i 125 euro di coupon che si riceveranno, quindi in parole povere lo si pagherà solamente 674 euro.

Il volantino Carrefour include anche altri smartphone, televisori o elettrodomestici, se volete conoscerlo da vicino potete affidarvi alle pagine inserite nell’articolo.