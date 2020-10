Esselunga si lancia a capofitto sul mondo degli smartphone con un volantino che nasconde al proprio interno un’offerta veramente molto interessante, applicata appunto su un modello di casa Samsung dall’elevato appeal per la maggior parte dei consumatori che non vuole spendere cifre particolarmente elevate.

Fino all’8 ottobre è stata attivata una offerta tech di livello, anche se forse non alla pari di quanto visto in passato. Tutti coloro che vogliono approfittare degli sconti devono necessariamente recarsi personalmente in negozio, poiché gli stessi prezzi non risultano essere attivi online sul sito ufficiale. Allo stesso modo va segnalato un quantitativo di scorte tutt’altro che elevato, ciò sta a significare che, sebbene si sia entro i limiti temporali, potrebbero non essere più disponibili pezzi in negozio.

Il canale Telegram di TecnoAndroid si occupa quotidianamente delle migliori offerte Amazon e di tutti i codici sconto gratis, iscrivetevi subito a questo link per essere i primi a scoprirle.

Volantino Esselunga: il risparmio è alla portata di tutti

Il risparmio da Esselunga è effettivamente alla portata di tutti, lo smartphone incluso nella campagna è il Samsung Galaxy A71, un medio di gamma dalle incredibili potenzialità, finalmente in vendita ad un prezzo non particolarmente elevato, per l’esattezza corrispondente a 299 euro.

La sua scheda tecnica dimostra la qualità dello stesso, integra appunto un processore octa-core da 2,2GHz, affiancato da un ampio display AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+, il tutto naturalmente con 6GB di RAM, 4 fotocamere posteriori (tra le quale spicca la principale da 64MP), un sensore anteriore da 32MP ed il sensore per le impronte digitali sotto il display. Non mancano ovviamente il chip NFC, il riconoscimento del viso 2D, 128GB di memoria espandibili ed una batteria da 4’500mAh.