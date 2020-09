FIFA 21 è prossimo al debutto. In attesa del 9 ottobre – questa la data di lancio per console e PC – il team della Electronic Arts ha reso nota la colonna sonora del prossimo capitolo del tanto amato titolo calcistico.

FIFA 21, anche Tha Supreme tra gli artisti della colonna sonora con NO14

La colonna sonora di FIFA 21 include oltre cento brani composti da artisti provenienti da ventitré paesi diversi, tra cui anche l’Italia. Tha Supreme, un giovane e promettente rapper romano, è infatti riuscito ad entrare nella colonna sonora di FIFA 21 con il suo brano NO14, affiancando artisti internazionali del calibro di Dua Lipa, Anitta, Tame Impala, Royal Blood, Glass Animals, Charli XCX, Disclosure e Stormzy.

Chi prenota il gioco entro il 9 ottobre, poi, otterrà le nuove divise FUT realizzate da Anitta, Rema, Lil Mosey, DAVE e BEAM. La colonna Sonora di FIFA 21 e della modalità VOLTA è già disponibile sulle principali piattaforme di musica in streaming, ovvero Spotify, Apple Music e Deezer.

Qui, la colonna sonora di FIFA 21 dei menu, con artisti affermati e nuove proposte.

Qui, invece, la colonna sonora della modalità VOLTA FOOTBALL con brani che richiamano l’atmosfera che si respira nelle strade e vede tracce grime, hip-hop ed elettroniche.

Per conoscere tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di FIFA 21, potete dare un’occhiata al sito ufficiale Electronic Arts. Ne approfittiamo anche per ricordarvi che il 1° ottobre più di cinquanta artisti della colonna sonora si riuniranno sui loro canali per celebrare il lancio di FIFA 21 in occasione dell’anteprima mondiale.

Il prossimo 30 settembre, infine, verrà resa disponibile la nuova versione della Web App di FUT. I giocatori più fortunati che si collegheranno quotidianamente con il proprio account potranno accumulare oltre ventimila crediti entro il 9 ottobre.