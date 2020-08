E’ nato EA Play, il nuovo servizio in abbonamento che unisce i vantaggi dei precedenti EA Access e Origin Access Basic, mentre Origin Access Premier si è adesso trasformato in EA Play Pro. Chi decide di abbonarsi, potrà beneficiare di una serie di contenuti esclusivi che aggiungeranno un pizzico di divertimento e competitività in più alle proprie sessioni di gioco, come sfide in-game con tanto di premi, contenuti scaricabili e accesso gratuito ad alcuni dei migliori titoli firmati Electronic Arts, come The Sims 4, Need for Speed Heat, Titanfall 2, Battlefield, Star Wars Battlefront e Plants vs Zombies.

EA Play, servizio in abbonamento che offre l’accesso a FIFA 21 anticipato

Oltre ciò, i membri di EA Play potranno ottenere anche ulteriori vantaggi. Una novità molto interessante riguarda i giocatori di FIFA 21, che potranno ottenere l’accesso anticipato alla prova a partire dal 1 ottobre. Questi potranno accedere alle sfide pre-lancio e sbloccare una serie di bonus e vantaggi per l’intera stagione.

Sarà anche possibile provare una serie di nuovi giochi selezionati per un massimo di 10 ore, con la possibilità di salvare i propri progressi nel caso in cui – in futuro – si decidesse di acquistare uno dei titoli in precedenza provati; e ottenere uno sconto del 10% sull’acquisto di pass stagionali, pacchetti di punti e DLC.

L’abbonamento mensile a EA Play prevede un costo di 3,99 euro, mentre l’abbonamento al piano Pro costa 14,99 euro al mese, o in alternativa 99,99 euro all’anno. EA Play è ora disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC tramite Origin, ma a partire dal prossimo 31 agosto, il servizio verrà lanciato anche su Steam per PC.