Scommetto che anche tu hai quel brano musicale del quale non puoi proprio fare a meno. Quella canzone che ascolteresti e canteresti a squarciagola per ore, senza stancarti mai. O forse ne hai cinque. E, magari, tra queste cinque c’è anche l’episodio che più ti è piaciuto del tuo podcast preferito. E’ tutto così bello ed incredibile che vorresti farlo sapere anche ai tuoi amici, ma come fare?

A partire da oggi, Spotify apre le porte ad una nuova funzione. Si chiama I miei preferiti di sempre ed offre agli utenti la possibilità di creare una piccola playlist con le cinque canzoni ed episodi podcast preferiti, per poi condividerla sui Social con un semplice clic.

Spotify, arriva la nuova funzione “I miei preferiti di sempre”

Disponibile sia per gli utenti Free che per chi ha sottoscritto un abbonamento Spotify Premium, la funzione I miei preferiti di sempre è molto facile da utilizzare. Occorre andare sulla home dell’app Spotify e selezionare l’apposita voce. A questo punto, cercare ed aggiungere i propri brani o episodi preferiti e cliccare – infine – sulla voce Condividi per mandare il tutto sui Social.

Questa funzione rientra nella campagna Musica & Podcast lanciata da Spotify, che coinvolge anche numerosi artisti e podcaster, tra cui Emma, Myss Keta, Gaia, Marco Montemagno e Marco Mengoni. A tal proposito, gli artisti hanno svelato qualche curiosità sui podcast e sulla musica.

Marco Montemagno, per esempio, si è così espresso: “I miei artisti preferiti sono Ligabue, Vasco Rossi e tutta la musica italiana, non ho un genere musicale preferito e spazio da Marc Anthony a Tom Jones. Ascolto la musica in ogni occasione, mentre lavoro, mentre mi rilasso o mi alleno. Musica! Musica sempre!”

Gaia, invece, ha rivelato: “Il mio Podcast preferito è ‘Morgana’, senza dubbio, che racconta storie di donne forti che hanno saputo dire la loro in contesti sociali difficili. Altri Podcast che ascolto volentieri sono ‘Venti’ e ‘Senza Rossetto’. Consiglio poi a tutti di ascoltare ‘L’asciugona’ di Lodovica Comello, molto divertente e ironico. Il momento in cui ascolto di più i Podcast è quando sono in viaggio!”