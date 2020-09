Siamo ancora in attesa di due degli smartphone più discussi del periodo: Google Pixel 4a 5G e Pixel 5. Le indiscrezioni fino ad ora emerse ci hanno dato modo di conoscere alcune delle loro caratteristiche ma erano poche le informazioni riguardanti la probabile data di presentazione scelta dal colosso di Mountain View. A tal proposito si è espresso uno dei leaker più noti, Jon Prosser.

Google Pixel: scopriamo le date di presentazione dei nuovi smartphone del colosso!

In base a quanto recentemente affermato dal leaker Jon Prosser pare che il colosso di Mountain View abbia intenzione di lanciare i due smartphone Google Pixel 4a 5G e Pixel 5 in due occasioni differenti.

Jon Prosser, attraverso un nuovo tweet, sostiene che il colosso procederà con la presentazione dei suoi nuovi smartphone tramite un evento previsto per il 30 settembre 2020. In seguito darà inizio ai preordini ma la spedizione degli smartphone avrà inizio in periodi differenti.

Google potrebbe quindi presentare i suoi smartphone in unico evento che si svolgerà tra pochi giorni e che non avrà i Google Pixel come unici protagonisti, poiché come annunciato dalla stessa azienda altri device verranno presentati proprio in tale occasione.

Dunque, tornando a quanto sostenuto da Prosser, i preordini avranno inizio al termine dell’evento ma le spedizioni cominceranno il 15 ottobre per il Google Pixel 5 e soltanto il 19 novembre per il Google Pixel 4a 5G.

Sembra, inoltre, che i due dispositivi non saranno subito disponibili in tutte le colorazioni proposte dal colosso e che, addirittura, alcuni modelli previsti potrebbero essere eliminati.