Vodafone: le nuove offerte fino a 50 giga recuperano gli ex utenti

Vodafone continua a dare grande prova di maturità, nonostante non ci sia bisogno di fare alcun tipo di presentazione. Il nostro gestore anglosassone è riuscito a lanciare tante nuove offerte durante l’ultimo anno, tenendo sempre un occhio be aperto sulla concorrenza, la quale in questo momento sembra essere capeggiata da Iliad.

Proprio questo gestore è stato in grado di mettere in netta difficoltà tutte le aziende che operano in Italia, grazie alle sue offerte low cost. Vodafone adesso non vuole perdere più utenti e soprattutto vuole recuperarne tanti. Tale motivazione ha spinto l’azienda a lanciare ben tre promozioni nuove, le quali hanno proprio questo obiettivo. Secondo quanto riportato già starebbero riscuotendo un discreto successo.

Vodafone prova a fare la voce grossa: arrivano tre nuove offerte per recuperare gli utenti scappati via durante l’anno

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga