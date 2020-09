Gli italiani che hanno ricevuto una busta paga in questi ultimi mesi avranno di sicuro notato una notizia a dir poco piacevole: il valore netto dello stipendio di molti lavoratori risulta essere incrementato.

Dal mese di luglio, infatti, sulle buste paga dei lavoratori dipendenti c’è un nuovo bonus cash con valore di ben 100 euro. Quest’agevolazione fiscale, a differenza di altre misure recenti caratterizzate dalle politiche economiche post emergenza Covid, è stata approvata lo scorso anno e rappresenta un’integrazione al già famoso Bonus Renzi di 80 euro.

Buste paga, arriva il bonus stipendio con un accredito extra di 100 euro

Rispetto alla sua natura originaria, il Bonus è ampliato in termini di valore assoluto ed anche in termini di platea beneficiaria. Il maggior netto mensile per gli italiani si presenta comunque come una riduzione dell’IRPEF

Possono beneficiare di questa novità ben undici milioni di italiani. Ovviamente la copertura sarà assicurata a tutti i lavoratori dipendenti, con un reddito annuo da lavoro che si attesta tra gli 8.174 ed i 26.600 euro. In aggiunta a tutti questi cittadini che già percepivano il Bonus Renzi), avranno diritto ai 100 euro anche tutti gli italiani con un reddito tra i 26.600 euro ed i 28.000 euro.

L’agevolazione sarà presente anche sulle buste paga di persone con reddito tra 28.000 e 40.000 euro: in questo caso però la riduzione IRPEF sarà scalare da 80 a 0 euro. Gli italiani per la ricezione del bonus non dovranno effettuare procedure di richiesta o di attivazione, ma limitarsi solo a controllare la sua presenza sulla stipendio netto ed in busta paga.