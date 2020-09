Queste due IPcam hanno la stessa scheda tecnica, sono semplici da installare e da configurare grazie all’app proprietaria.

Hanno la stessa scheda tecnica ma la prima ha un motorino elettrico che le consente di ruotare a 360° e la seconda è più adatta ad essere fissata alle pareti come una telecamera di sicurezza. Per entrambe abbiamo il supporto alla risoluzione 2K ed un’ottima visione notturna grazie agli infrarossi.

Descrizione

La prima che analizziamo è la Pan&Tilt che, come anticipato, è motorizzata e ruota completamente a 360 gradi, riconosce i movimenti e li segue, possiamo comandare la camera, ruotare,zoomare ed avere una visione completa delle stanze.

E qui già finiscono le differenze con la la Indoor Cam fissa : la scheda tecnica, le funzionalità la qualità sono le stesse e la differenza sta proprio solo nel form-factor e nel montaggio, quella a 360° da appoggiare su un ripiano mentre quella fissa è meglio metterla a parete.

Entrambe registrano video in risoluzione 1080P oppure in risoluzione 2K (se il vostro smartphone supporta questa risoluzione), riconoscono i movimenti, hanno gli infrarossi per la visione notturna, supporto per la MicroSD, connettiore Micro-USB ed audio bidirezionale.

Entrambe si collegano esclusivamente tramite rete Wireless, hanno il microfono che registra l’audio e un piccolo altoparlante che emette anche allarmi acustici.

Software

L’applicazione proprietaria è molto ben realizzata, pulita, semplice ed intuitiva: per configurare le cam è sufficiente scannerizzare il QrCode posto sotto la base e in pochi attimi vengono associate. Da app possiamo configurare la risoluzione dei Video, la modalità di archiviazione. E’ possibile archiviare sullo smartphone, su MicroSD, tramite NAS oppure è presente un servizio Cloud a pagamento.

Possiamo configurare vari scenari di utilizzo come Casa, Fuori Casa, Notte ed effettuare una programmazione oraria, con relativa configurazione delle notifiche Push.

Interessanti alcune funzioni che si affidano all’AI: la camera distingue gli animali dalle persone e può emettere comandi che possiamo pre-registrare e riconosce anche in modo intelligente il pianto dei bambini tramite il microfono incorporato.

Entrambe hanno un’ottima qualità video, funzionano davvero bene al buio e anche l’audio registrato è di buona qualità.

Conclusioni

Sono delle ottime IPcam economiche, che ci hanno sorpreso per la loro qualità, per l’app molto completa e per la semplicità d’uso. Davvero un peccato che la compatibilità con gli assistenti vocali sia ancora in fase Beta.