Xbox Game Pass per PC è stato stranamente economico da quando è stato lanciato in beta lo scorso anno. Se non lo avete ancora provato, sappiate che il primo mese di prova costa solo €1; una volta terminato, potete continuare ad utilizzarlo per € 3,99 al mese. L’abbonamento include ben 100 giochi, tra cui titoli importanti ed altri completamente nuovi.

Purtroppo, il servizio fino ad ora era stato in beta e, a partire dalla prossima settimana, raddoppierà il suo costo mensile per diventare “ufficiale”. Dunque, il prezzo di Xbox Game Pass si adatterà agli standard del mercato per questo tipo di servizi.

Xbox Game Pass si unirà con Ea Play

Secondo un tweet ufficiale, il servizio entrerà in “Disponibilità generale”, il che sembra suggerire che sarà disponibile in più regioni, sebbene al momento non sappiamo quale di queste regioni non siano incluse. Nel frattempo, se hai già un abbonamento e il tuo giorno di fatturazione si avvicina, pagherai comunque la tariffa di lancio.

Un aumento di prezzo per qualsiasi servizio in abbonamento non è mai divertente, ma nonostante ciò, Xbox Game Pass per PC offre ancora molto. Il servizio include l’accesso a qualsiasi gioco sviluppato da Microsoft gratuitamente, oltre a una sfilza di giochi di terze parti di editori come Bethesda, Sega e Deep Silver.

L’aumento di prezzo coincide con l’aggiunta di EA Play a Xbox Game Pass per PC. Ciò significa che il servizio include automaticamente tutto ciò che è nel caveau di EA: cose come The Sims, Mass Effect, Battlefield e altro. Tutto ciò fa parte del piano Microsoft per il lancio della console di prossima generazione Xbox Serie X. Questa settimana, la società ha confermato una data di rilascio ed il prezzo ufficiale.