Un gruppo di ingegneri ha sviluppato un Game Boy senza batteria che si ricarica all’infinito. Il merito è della pressione esercitata dall’utente su un apposito tasto che va premuto ripetutamente.

Il dispositivo, Engage, reinventa i giochi Nintendo utilizzando una tecnologia all’avanguardia e può riprodurre giochi classici come Tetris e Super Mario. La svolta è stata un’idea dei ricercatori della Northwestern University negli Stati Uniti e della Delft University of Technology nei Paesi Bassi (TU Delft). “È il primo dispositivo interattivo senza batteria che accumula energia dalle azioni degli utenti”, afferma Josiah Hester, assistente e professore di ingegneria elettrica e informatica presso la Northwestern University.

“Quando premi il pulsante, il dispositivo converte quell’energia in energia per alimentare il dispositivo.” Questo Game Boy innovativo attualmente funziona solo con un piccolo schermo LED. Inoltre, al momento non riproduce suoni. Ed è anche probabile che si spenga occasionalmente. Di conseguenza è stato progettato per spegnersi senza perdere i progressi del gioco. Può essere riattivato nuovamente con la semplice pressione del pulsante.

Game Boy che si ricarica premendo un tasto senza bisogno di una batteria vera e propria

I ricercatori che si sono occupati di questo progetto sperano che alla fine questo sistema di ricarica alternativo “consenta ai giochi di durare per sempre“. Senza la necessità di ricaricare i dispositivi da fonti esterne non ci sono limiti. L’obiettivo è anche ridurre la dipendenza dalla costosa tecnologia delle batterie che è pericolosa anche per l’ambiente.

“Il gaming sostenibile diventerà realtà. Questo è un passo importante in quella direzione”, annuncia Przemyslaw Pawelczak, professore presso TU Delft. “Con questo Game Boy privo di batteria vogliamo dimostrare che è possibile creare un sistema del tutto sostenibile che porti divertimento all’utente allo stesso modo”. Un documento di ricerca che descrive il dispositivo ideato sarà presentato virtualmente il 15 settembre alla conferenza UbiComp 2020.