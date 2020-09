Animal Crossing: New Horizons continua ad essere uno dei titoli più popolari e giocati del momento. Questo fantastico simulatore di vita – esclusiva Nintendo Switch – è riuscito a conquistare anche persone di un certo calibro, come stilisti, artisti e persino politici.

Anzi, potremmo dire che molte di queste personalità hanno utilizzato il mondo di Animal Crossing per arrivare a più persone ed avvicinarsi ad un particolare segmento del pubblico. Quello più giovane. Proprio qualche giorno fa, infatti, Joe Biden e Kamala Harris hanno deciso di portare la loro campagna elettorale nel mondo virtuale di Animal Crossing, con tanto di cartelli tematici a supporto del candidato democratico.

Christian Tom, director of digital parterships per la campagna di Joe Biden, ha così commentato l’iniziativa: “Animal Crossing è una piattaforma dinamica, diversificata e potente che raduna community da tutto il mondo. Si tratta di una nuova opportunità molto interessante per la nostra campagna e per connettere i sostenitori di Biden-Harris nel mentre costruiscono e decorano la loro isola. […] Stiamo per entrare nelle fasi finali della campagna che ci porteranno fino a Novembre: questo è solo un modo che abbiamo ideato per incontrare gli elettori con creatività e innovazione. Siamo noi ad andare da loro. È un modo per radunare i nostri sostenitori.”

Questo video musicale è stato girato in Animal Crossing: New Horizons

Ma non finisce qui. Alcuni artisti hanno infatti deciso di realizzare i loro clip musicali all’interno del mondo di Animal Crossing, usando il proprio avatar virtuale e tutto ciò che il titolo mette a disposizione in termini di oggetti e scenari. Ed è così che i Sylvan Esso, un gruppo electro-pop, hanno realizzato il video di Ferris Wheel.

Un gruppo di villagers si è invece riunito per realizzare la cover di Africa, ed il risultato è davvero incredibile.

C’è anche chi ha realizzato un musical…

Insomma, Animal Crossing: New Horizons è molto più di un semplice simulatore di vita e a partire da esso stiamo assistendo allo spopolare di tanti progetti fantastici ed originali.