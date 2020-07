Non è la prima volta che grandi firme ed aziende realizzino contenuti per Animal Crossing: New Horizons, il popolare simulatore di vita di casa Nintendo. Nel mese di giugno, infatti, KFC Philippines ha costruito un’isola a tema KFC con tanto di mini-store e vaschette di pollo fritto, invitando i giocatori a visitarla. Prima ancora, è stata la Maison Valentino a realizzare una serie di capi d’abbigliamento ad-hoc per gli Avatar di Animal Crossing.

Adesso, è GIVENCHY ad aver realizzato contenuti gratuiti ma super trendy per la personalizzazione del proprio Avatar. Non solo capi d’abbigliamento, ma anche prodotti make-up per impreziosire il viso dei nostri io virtuali.

Animal Crossing: make-up e vestiti firmati GIVENCHY, ecco come scaricarli

Per la realizzazione della sua nuova linea di prodotti, la celebre firma ha collaborato con Nook Street Market, una piattaforma fondata da un gruppo di creativi che realizzano capi d’abbigliamento ed altri oggetti indossabili per Animal Crossing: New Horizons. GIVENCHY ha realizzato la versione virtuale di alcune delle sue linee più iconiche, come Le Rouge e Prisme Libre. Ma anche tanti vestiti.

Tutti questi prodotti possono essere scaricati gratuitamente, e farlo è davvero molto semplice. Anzitutto, occorre munirsi del codice del prodotto che ci interessa. Possiamo ottenerlo direttamente dal profilo instagram @nookstreetmarket. A questo punto, occorre avviare Animal Crossing: New Horizons sulla propria Nintendo Switch, andare al negozio Ago & Filo e utilizzare il dispositivo per i modelli Online (è necessario avere un abbonamento Nintendo Switch Online attivo per utilizzarlo).

Qui inserire il codice download del prodotto, scegliere lo slot di salvataggio del modello e attendere per il download. Il gioco è fatto! Per indossare i prodotti basta accedere all’app I miei modelli dal Nook Phone, selezionare il modello che ci interessa e indossarlo.