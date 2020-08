Il catalogo IKEA a tema Animal Crossing sarà, probabilmente, una delle cose più simpatiche che vedrai oggi. Il colosso dell’arredamento svedese ha, infatti, realizzato una copia del suo catalogo tutta in chiave Animal Crossing, traendo da quest’ultimo non solo alcuni degli arredamenti più iconici (utilizzati per ricreare le stanze e le situazioni del catalogo originale), ma anche abitanti e villager, che danno un’anima a quelle pagine.

Il catalogo, anche se è stato ricostruito a tema Animal Crossing, riporta però le diciture, i codici ed i prezzi dei reali prodotti IKEA commercializzati dall’azienda, nonché quelli che è possibile ritrovare nel catalogo originale.

Il catalogo, tuttavia, al momento sembra essere disponibile solamente in Giappone e non si hanno informazioni circa la disponibilità in altri mercati. Dovremmo dunque accontentarci delle sole pagine digitalizzate che sono state diffuse sul Web.

Animal Crossing: New Horizons riceve la patch 1.4.2

Oltre ciò, ne approfittiamo per ricordare che in queste ore Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto la patch 1.4.2, che risolve alcuni bug introdotti dagli aggiornamenti più recenti. In particolare, l’update ha fixato i seguenti bug: