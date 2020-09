Huawei affronta la crisi con la EMUI 11: ecco la lista di chi la riceverà

Un colosso come Huawei non ha paura di affrontare delle problematiche e la dimostrazione sta proprio nella lotta intrapresa con il Governo americano. Il ban imposta da Trump ha creato non pochi grattacapi al gran cinese, il quale però continua ad essere quello più assiduo nelle vendite di smartphone e tablet.

Ora però bisogna perfezionare qualcosa di meglio visto che il futuro, almeno per adesso, non può comprendere Android. Huawei però non si tira indietro dal migliorare le interfacce basate proprio sul robottino verde, come ad esempio la EMUI 10.1 che ha portato numerose novità come l’animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo e tanto altro. Intanto la EMUI 11 sembra essere finalmente in dirittura d’arrivo. Saranno compresi ovviamente tutti i nuovi dispositivi e anche il prossimo Huawei Mate 40 Pro.

Huawei: questi sono gli smartphone che hanno ricevuto la EMUI 10.1 e che riceveranno la EMUI 11

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11