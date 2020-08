Per la nota applicazione di messaggistica italiana WhatsApp è in arrivo un’altra importante novità per evitare di ritrovarsi la memoria piena sul proprio smartphone. Secondo quanto è emerso online, infatti, sarà introdotta molto presto una nuova funzione nella sezione Utilizzo archiviazione che permetterà agli utenti di tenere sotto controllo la memoria occupata dall’app sul proprio dispositivo.

Niente più problemi di memoria su WhatsApp con la nuova funzione

Gli smartphone di qualche anno fa non avevano a bordo un esagerato quantitativo di memoria interna e molto spesso capitava di avere dei problemi, soprattutto con WhatsApp. La nota app di messaggistica istantanea, infatti, memorizza qualsiasi dato all’interno dello smartphone, come foto e video.

A quanto pare, però, l’azienda ha finalmente intenzione di rimediare a questo problema proponendo una importante novità. Come già accennato, infatti, arriverà molto presto una nuova funzione nella sezione all’interno dell’applicazione denominata Utilizzo Archiviazione. Secondo quanto riportato sul portale WaBetaInfo, attraverso questa nuova funzionalità gli utenti saranno in grado di visualizzare quanto spazio occupa realmente WhatsApp e non solo. Oltre a questo, infatti, sembra che l’applicazione fornirà diverse informazioni riguardo ai file meno utilizzati o quelli che occupano più memoria. In questo modo, gli utenti potranno tenere sotto controllo la memoria occupata dall’applicazione e potranno valutare meglio quali file cancellare per non intasare lo storage interno del proprio smartphone.

Per il momento, sembra che questa nuova funzionalità non sia ancora presente nell’ultima versione Beta dell’app di messaggistica su Android, ma dovrebbe arrivare sicuramente in un prossimo futuro non troppo lontano.