Da anni a questa parte gli automobilisti contano un assistente durante i loro viaggi e questo è proprio Android Auto. Grazie al prodotto sviluppato da Google, infatti, ogni genere di distrazione è stata sconfitta donando a chiunque stia guidando di usufruire di determinati servizi senza mai distrarsi dalla strada.

Come già sapranno in molti, attualmente Auto può essere utilizzato attraverso due modalità di connessione: con cavo e in via wireless; sebbene sia la seconda la soluzione più ambita, non sempre quest’ultima è possibile a causa di alcune limitazioni che il sistema conta, ciononostante delle novità approderanno presto andando a migliorare questa lacuna: scopriamo quali sono.

Android Auto: presto tutti gli utenti potranno godere della modalità wireless

Grazie all’aggiornamento di Android 10, numerosi utenti hanno potuto iniziare ad usufruire della modalità wireless, nonostante fossero molto ridotti. Con la versione di sistema appena citata, infatti, Google aveva previsto tale soluzione solo per i possessori di Google Pixels o smartphone Samsung. Tuttavia, però, la modalità verrà espansa a chiunque sia interessato attraverso il rilascio di Android 11. In particolar modo, da qualche giorno a questa parte sono state rilasciate le linee guida che prevedono come requisiti ufficiali: