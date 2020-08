Apple potrebbe aver inavvertitamente rivelato la data di presentazione del nuovo iPhone 12. Un errore che rovina la suspence legata alla notizia dell’uscita dell’ultimo modello di melafonino. Pare infatti che la Apple abbia creato, per poi rimuoverlo immediatamente, un evento YouTube relativo alla presentazione dell’iPhone 12 prevista il 10 di settembre.

La notifica, seppur rapida, non è sfuggita ad alcuni utenti che grazie al tam tam dei social hanno iniziato a dar voce a questa incredibile anteprima. L’ipotesi più conclamata è che Apple stesse pensando ad un test di lancio tanto da mostrare una vecchia immagine di repertorio. Tuttavia la scelta di indicare una data, il 10 settembre appunto, ed un’orario (le 10.15 europee) sembra ben lontano dall’apparire come una casualità.

Ecco cosa potrebbe nascondere la “falsa” presentazione.

Il fervore scaturito dalla pseudo notizia lanciata da Apple ha avuto l’effetto di una bomba sugli appassionati dei melafonini. La realtà potrebbe però essere ben diversa ed è plausibile pensare che la presentazione del nuovo IPhone non ricada necessariamente su quella data. Certo è che il 10 di settembre non collima perfettamente con gli standard a cui ci ha abituati Apple. Innanzitutto perché questo giorno coinciderebbe con lo stesso utilizzato lo scorso anno per iPhone 11. L’idea dunque che si tratti di una data buttata là in maniera del tutto casuale confermerebbe l’ipotesi di un test.

In secondo luogo perché cade di giovedì, un giorno difficilmente scelto per un evento di questo tipo e di tale portata. Inoltre è più di una semplice voce la questione legata ai ritardi nella produzione dei nuovi iPhone. Del resto la pandemia partita dalla Cina ha arrestato le produzioni per lungo tempo e la stessa Apple si è trovata a non rispettare la tabella di marcia per l’uscita nel nuovo modello. Si fa dunque strada l’idea che la notifica test effettuata da Apple celi invece la presentazione di qualche nuovo hardware, come l’Apple Watch Series 6.