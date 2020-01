Crescono le indiscrezioni sulla prossima famiglia di smartphone di casa Apple. Questa volta, a diffondere le informazioni di cui vi parleremo a breve è stato il blog nipponico Mac Otakara, e sarebbero state ad esso rilasciate direttamente da fonti interne alla catena di rifornimento di Apple in Cina.

Le informazioni riprendono quanto già ipotizzato da Ming-Chi Kuo, analista conosciuto per l’aver azzeccato molte delle novità poi presentate da Apple, e per il quale il colosso di Cupertino presenterà, nel mese di Settembre, ben quattro nuovi iPhone. Gli smartphone si distingueranno tra loro soprattutto per le dimensioni, oltre che per alcune funzionalità supportate o cambiamenti nel comparto hardware. I dettagli rivelati da Mac Otakara, riguardano proprio le dimensioni dei diversi iPhone e le fotocamere. Riassumiamo nei seguenti punti le informazioni principali, così come sono state tradotte da MacRumors.