After Life, SEX EDUCATION e Peaky Blinders: arriva l'annuncio determinante

Le serie tv, come d’altronde i film, hanno lo scopo di far sognare l’utente laddove non ci sia modo di viaggiare. E infatti durante il Covid-19 i produttori di tali show sono riusciti nel loro intento. Milioni di utenti hanno stretto i denti nonostante gli spazi “limitati” e la monotonia di rimanere in casa per mesi. C’è poi chi, per via del lavoro o dell’università è dovuto partire e andare lontano dai propri cari, dunque l’unica compagnia di cui erano muniti la si poteva trovare negli show in onda sulla piattaforma americana streaming Netflix. Tra le serie televisive più interessanti e viste troviamo After Life, Sex Education e Peaky Blinders.

After Life, SEX EDUCATION e Peaky Blinders: arrivano notizie non del tutto positive

Iniziamo subito parlando di After Life. La serie britannica è nata dalla mente di uno dei migliori attori di stand up comedy, Ricky Gervais. Questa ha riscontrato molti apprezzamenti pertanto tornerà senza dubbio ma non prima della metà del 2021.

Analizziamo ora Sex Education. La serie ha come protagonista Otis, un adolescente figlio di una scrittrice e terapista sessuale famosa nella sua nazione. Lo show è composto da due stagioni, pertanto non vediamo perché non debba arrivarne una terza. Ad oggi non è ancora chiara la situazione né tantomeno la data di uscita.

Per chiudere in bellezza affrontiamo Peaky Blinders, la serie crime britannica ambientata negli anni 30. Questa tratta le vicende della gang criminale di cui è a capo Tommy Shelby. La serie è arrivata addirittura alla quinta stagione, ed è già pronta per lanciarne una sesta (in produzione).