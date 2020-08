After Life, Sex Education, Peaky Blinders: arrivano nuovi indizi

Sono passati mesi e mesi dall’ultima pubblicazione delle nuove serie tv in onda sulla piattaforma americana Netflix. Quest’ultima nacque dalle idee di Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto 1997 a Scotts Valley, in California. Ben sette anni fa, Netflix ampliò la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online. Il luogo originale della sede divenne Los Gatos, in California. Successivamente raggiunse addirittura diverse mete come i Paesi Bassi, Brasile, India, Giappone, Corea del Sud e anche l’Italia. Il colosso arrivò ben presto a sfidare le grandi aziende streaming di film e serie tv, come Apple TV+, Prime Video, HBO Max, Hulu, Peacock, Disney+ e Starz Play. Tra le migliori serie tv al suo interno troviamo After Life, Sex Education, Peaky Blinders. Ma cosa sappiamo in merito?

After Life, Sex Education, Peaky Blinders: le novità dell’anno

Non sempre riceviamo delle anteprime da parte della piattaforma. In questo caso le notizie che vi comunicheremo non sono del tutto precise. Ad ogni modo, partendo da After Life, possiamo comunque dirvi che la serie tv in questione tornerà con una nuova stagione. Questa giunse nel periodo del lockdown, pertanto è ancora troppo presto per decifrare la data di arrivo.

La questione si fa più succulenta se si parla di Peaky Blinders, in quanto gli utenti potrebbero avere l’opportunità di assaporare i nuovi episodi della sesta stagione tra la fine di quest’anno e i primi mesi del 2021 date le riprese iniziate nuovamente.

Per quanto riguarda la terza stagione di Sex Education invece, armatevi di pazienza perché la produzione, interrompendo il lavoro per via del Coronavirus, ritarderà l’arrivo della serie televisiva.