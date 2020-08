Non sono mancate le offerte di TIM nello scorso mese di Luglio. In occasione della parte centrale dell’estate, il provider italiano conferma la sua strategia molto aggressiva in campo commerciale. L’obiettivo del gestore è quello di competere ad armi pari con WindTre e di acquisire quanti più utenti possibile in un pubblico strategico: quello degli under 25.

TIM rivoluziona la sua offerta Young con nuove soglie e nuovo prezzo

Se WindTre ha presentato le sue nuove tariffe Young, TIM agisce di conseguenza. Il provider italiano ha da poco creato un’inedita versione per la sua tariffa TIM Young: la Young Student Edition.

Con Young Student Edition gli under 25 potranno accedere ad una promozione completa che prevede ogni genere di consumo. Gli utenti avranno a loro disposizione soglie illimitate per telefonate e messaggi a cui si aggiungono anche 40 Giga per navigare in internet. Il prezzo della ricaricabile sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni, per gli abbonati che scelgono il metodo di pagamento via Ricarica Automatica.

Al momento dell’acquisto della SIM o dell’attivazione della ricaricabile, i clienti dovranno corrispondere un valore di 25 euro, con 20 euro di credito residuo. Non sono previsti costi extra per il rilascio della scheda o per l’operazione di portabilità.

Con Young Student Edition saranno presenti anche importanti extra. In primo luogo, la connessione internet sarà illimitata per tutti i servizi social e chat. Allo stesso tempo non è previsto consumo di Giga per le app di didattica digitale e per le principali app di streaming musicale. In aggiunta, TIM offre anche sei mesi a costo zero per la piattaforma TIMmusic Platinum.