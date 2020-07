Le settimane estive sono quelle in cui è possibile attivare le migliori offerte per la telefonia. Tra gli operatori, WindTre sta presentando al pubblico una vasta scelta di promozioni low cost con ampie soglie di consumo. Un occhio di riguardo è rivolto dal gestore verso il pubblico più giovane, quello composto dagli under 30.

WindTre, la duplice offerta per tutti gli utenti con meno di 30 anni

Sino al prossimo 26 Luglio, salvo eventuali proroghe, gli abbonati potranno attivare le nuove versioni dell’iniziativa WindTre Young. L’offerta infatti è ora disponibile con un doppio bundle.

Con il suo primo formato, la WindTre Young garantisce ai clienti chiamate senza limiti, SMS illimitati più 80 Giga per navigare in rete sotto linea 4G. Il costo dell’offerta si attesta sui 9,99 euro ogni trenta giorni. Questo prezzo sarà bloccato per i primi tre mesi, dopodiché passerà ad 11,99 euro.

Questo formato della ricaricabile è disponibile per tutti gli utenti che attiveranno il sistema di pagamento Easy Pay, con fatturazione automatica su carta di credito o conto corrente. Per questi abbonati, sempre nei primi tre mesi, saranno anche garantiti Giga illimitati e gratis.

La WindTre Young può essere attivata anche con fatturazione su credito residuo. In questo caso saranno sempre disponibili contenuti illimitati per telefonate e SMS ma la quota per internet passa a 40 Giga. Come ulteriore bonus, gli utenti potranno attivare 100 Giga gratuiti. Rispetto al primo formato dell’offerta è confermato anche il prezzo: 9,99 euro peri i primi novanta giorni dall’attivazione ed 11,99 euro per tutte le mensilità successive al quarto rinnovo.